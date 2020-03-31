مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تُجري 32 فحصاً مخبرياً لإنتاج الكمامات والألبسة الواقية





رام الله - دنيا الوطنأجرت مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، 32فحصاً مخبرياً، لعيّنة من الكمامات والألبسة الواقية قبل المباشرة بعملية إنتاجها من بعض المشاغل، وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وبما يضمن صحة وسلامة المستهلك، خاصة في ظل إقبال المشاغل على إنتاج هذه الأصناف، دون التقيد بالاشتراطات المطلوبة.ودعت المؤسسة وفقاً لنتائج الفحوصات، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أصحاب المشاغل لإعادة تأهيل المنتج، وفق الاشتراطات المطلوبة، قبل المباشرة بعملية الإنتاج بالتنسيق مع المؤسسة، حتى تتمكن من اجتياز فحوص المطابقة، والبدء بعملية الإنتاج.ومن بين الاشتراطات المطلوب توفرها في صناعة اللباس الواقي، أن تكون المادة الخام المصنع منها تحقق متطلبات المواصفة (ISO 16604:2004) حيث تلبي الاشتراطات الخاصة باللباس الواقي من السوائل الممرضة، وأيضاً تكون مقاومة للبكتيريا والفيروسات.وبينت المؤسسة، أنه إذا كان اللباس الواقي للأغراض الصحية معداً لاستخدامه بشكل متكرر، فيجب أن تكون المادة المصنع منها معدة لتحمل مواد التطهير والتعقيم المستخدمة كالكحول أو الكلور، دون أن تختلف خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية عند عملية تطهيره أو تعقيمه.وأشارت المؤسسة إلى الاشتراطات المراد توفرها في صناعة الكمامة الطبية المستهلكة، منها: أن تحجز قطرات الحلالات الهوائية وما تحتويه من كائنات حية دقيقة، وتمكين مرتدي الكمامة من التنفس بشكل مريح من خلالها، وان تكون المواد المستخدمة في صناعة الكمامة صحية، ولا تتفتت أو تتمزق أو تتفسخ خلال الاستعمال، وتحتوي على الأقل على 3 طبقات، وعلى وسائل لتثبيتها فوق أنف وفم وذقن المرتدي، بحيث تضمن تثبيتها من الجوانب.ودعت وزارة الاقتصاد الوطني، أصحاب مشاغل الخياطة، التي تود إنتاح الكمامات والملابس الواقية، مراجعة مديرية الوزارة كل في محافظته أو مؤسسة المواصفات والمقاييس للحصول على التراخيص اللازمة وإجراءات الإنتاج.وحذرت الوزارة أصحاب المشاغل، من العمل من دون تصويب أوضاعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.يذكر، أن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أغلقت 39 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة، تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.من ناحية أخرى، تعمل طواقم الصناعة لدى الوزارة، وفق البيان، على متابعة ومراقبة إنتاج مصانع المعقمات والمنظفات، بما يضمن مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، خاصة المتعلقة بنسب تركيز الكحول، حفاظاً على صحة وسلامةالمستهلك.وبينت الوزارة، أن هناك نحو 30 مصنعاً، تعمل في مجال إنتاج المعقمات والمنظفات، بالإضافة إلى ستة مصانع في مجال إنتاج اللباس الواقي، وجميع إنتاجها يقتصر على تلبية احتياج السوق من هذه الأصناف في ظل ارتفاع الطلب عليها.ولفتت الوزارة إلى تقديم التسهيلات اللازمة؛ لاستمرار عجلة إنتاج الصناعة الفلسطينية، خاصة القطاعات التي تلامس احتياج المواطن في ظل الجائحة الصحية الراهنة، وفقاً للتدابير الصحية المعمول بها.