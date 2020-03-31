وزارة الاقتصاد الوطني تُشرف على اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة





وقالت دائرة الرقابة على الشركات، في بيان أصدره المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم خلال الشهر الحالي، الإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية للعديد من الشركات المساهمة، والشركات غير الربحية.



وذكر البيان، أن الشركات التي تم الاشراف عليها، البنك الوطني الإسلامي، بنك الإنتاج الفلسطيني، بنك فلسطين، شركة ضامن للتأمين والاستثمار، شركة معامل الشرق الأوسط لصناعة الأدوية، إلى جانب العديد من الشركات غير الربحية.



وتم خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة التقرير الإداري والمالي للشركة للعام 2019م، وإقرار توزيع الأرباح السنوية على المساهمين، وكذلك على إجراء انتخابات مجلس الإدارة لبعض الشركات منها.











رام الله - دنيا الوطنأشرفت وزارة الاقتصاد الوطني، ممثلة بالإدارة العامة للشركات بالوزارة، وبحضور مراقب الشركات، أ. يعقوب الغندور، على اجتماعات الجمعية العمومية لعدد من الشركات المساهمة في غزة.