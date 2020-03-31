بلدية بيت عوا تُطلق استبياناً إلكترونياً للمواطنين لتقييم صحتهم كإجراء احترازي







رام الله - دنيا الوطنفي ظل انتشار فيروس (كورونا) في البلاد، وكإجراء احترازي، قامت بلدية بيت عوا، من خلال لجنة الطوارئ، بإطلاق استبيانإلكتروني للمواطنين.جاء ذلك، خلال اجتماع ضم رئيس البلدية عبد الكريم مسالمة، ومديرها محمد سويطي، ولجنة الصحة، د. أشرف مسالمة، ود. صدام مسالمة، والناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ، محمد مسالمة.وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة الطوارئ: إنه تم خلال الاجتماع وضع الأسس المهمة واللازمة لإطلاق الاستبيان، موضحاً أنه من خلاله يتم جمع معلومات بحثية، تعطي مؤشرات مهمة لتقييم صحة المواطنين، ومتابعتهم قياساً مع معايير متابعة الفيروس حسب بروتوكول وزارة الصحة.ودعا المواطنين إلى الضغط على الرابط الخاص بالاستبيان الإلكتروني، والإجابة على الأسئلة بسهولة، ومن جانبها لجنة الطوارئ، تتابع حسب المعلومات المقدمة، مناشداً المواطنين بتقديم إجابات دقيقة، والتعامل مع الأمر بمسؤولية عالية.