وزارة الاقتصاد تُغلق منشأتين صناعيتين مخالفتين في طولكرم



يذكر، أن وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أغلقت حتى صباح اليوم، 40 منشأة صناعية مخالفة، وغير مرخصة، تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات، غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، بالإضافة إلى أربعة محال تجارية؛ لتجاوزها السقف السعري المحدد، وبيعها سلعاً منتهية الصلاحية.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة طولكرم، وبالتعاون مع الضابطة الجمركية، اليوم، منشأتين صناعيتين مخالفتين في مدينة طولكرم، تعملان على إنتاج كمامات ومنظفات، مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، الأمر الذي يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك.وبين مدير دائرة حماية المستهلك، في مديرية الوزارة في طولكرم بسام فريج، أنه تم التحفظ على المنتجات المخالفة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.