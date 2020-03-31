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شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة "المعزولة" بدون كمامات أو قفازات

شاهد: الملك عبد الله يتجول في المحافظة "المعزولة" بدون كمامات أو قفازات
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
بدأ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالتواجد شخصياً، وبرفقة نجله، ولي العهد الأمير حسين في المعركة، التي تخوضها بلاده ضد فيروس (كورونا).

ولفت الملك الأنظار، خلال ثلاثة نشاطات في نهار واحد، ظهر فيها بالميدان، بدون "كمامات أو قفازات".

ووفق المغردون، فقد تولد انطباع لديهم بأن العاهل الأردني، أعلن تحدي الفيروس، الأمر الذي يدفعه لمتابعة التفاصيل مثل وضع مستودعات الحبوب والقمح والشعير، شمالي المملكة، وتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين، خاصة الأساسية منها خلال الفترة الحالية.

وقال الديوان الملكي: إن الملك عبد الله زار منطقة الشمال، وأكد لإهالي إربد على وقوفه معهم، وأبلغ وزير التجارة والصناعة الأردني طارق الحموري، بأنه مهتم جداً باحتياجات "الأهل في إربد" حيث قوات الجيش، تسيطر على المحافظة برمتها، وتمنع الخروج منها أو الدخول إليها.

وقبيل ذلك قام العاهل الأردني، بزيارة غرف العمليات في الجيش والأمن العام.


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