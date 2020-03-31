شؤون فلسطينية

بلدية غزة: نتعامل بحرص شديد مع نفايات الحجر الصحي وسنعمل حتى بحالة الإغلاق الكامل

بلدية غزة: نتعامل بحرص شديد مع نفايات الحجر الصحي وسنعمل حتى بحالة الإغلاق الكامل
خاص دنيا الوطن
أكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن طواقم البلدية تتعامل بحرص شديد مع النفايات الصادرة عن أماكن الحجر الصحي، مبينًا أنهم سيعملون حتى في أوقات الإغلاق الكامل.

وقال السراج لـ"دنيا الوطن": إن وباء (كورونا) ولّد تحديات جديدة، ومنها النفايات الصلبة، الناجمة عن أماكن الحجر الصحي، والتي لربما تكون مُعدية، مستدركًا: "جمع هذه النفيات، يجب أن يكون مبرمجاً، وفي وضع آمن، والبلدية تتبع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية".

وأشار إلى أن عمال النظافة، يتخذون أعلى مستوى من الحذر، في التعامل مع نفايات الحجر الصحي، بحيث يلبسون الزي الواقي الكامل، وباستخدام المواد المعقمة، يتم تعقيم الأشخاص، وأيضًا القمامة، يتم تعقيمها قبل استلامها، وكذلك السيارات الناقلة.

وأوضح السراج، أن إجراءات التعقيم، تحتاج لتكاليف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي تمر على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات، تحتاج تكاليف جديدة، غير التكاليف العادية ما قبل (كورونا)، وهذا أدى لعدم قدرة بلدية غزة على دفع رواتب موظفيها لهذا الشهر.

وحول المرحلة المقبلة، قال السراج: إنها ستكون مرحلة صعبة على الجميع، والبلدية بدورها، أصدرت بطاقات لأعضاء لجنة الطوارئ، حتى يتمكنوا من التحرك بكل أريحية، وتلبية احتيجات المواطنين، في حال فرض الإغلاق الكامل في قطاع غزة.

وأضاف: هؤلاء لابد لهم من العمل، وعدم التوقف، حيث لهم واجبات بتوفير المياه، ومعالجة الصرف الصحي، ونقل النفايات وغيرها، لافتًا إلى أن هذه المرحلة، لن تكون سهلة على الإطلاق.

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