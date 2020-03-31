نقابة موظفي غزة: نُطالب بالإعلان عن موعد صرف الرواتب ووقف جميع الخصومات

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رام الله - دنيا الوطن

دعا نقيب الموظفين في قطاع غزة، يعقوب الغندور، وزارة المالية بغزة، إلى الإعلان عن موعد صرف الرواتب لموظفي القطاع في أسرع وقت ممكن.



ووفق وكالة (الرأي) فقد طالب الغندور، بوقف جميع الخصومات على الرواتب، خصوصاً في ظل الأزمة الحاصلة، جراء أزمة (كورونا).