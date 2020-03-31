شؤون فلسطينية

الخارجية: بيان مجلس الأمن حول القرار (2334) خطوة بالاتجاه الصحيح

الخارجية: بيان مجلس الأمن حول القرار (2334) خطوة بالاتجاه الصحيح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أهمية اجتماع مجلس الأمن يوم أمس، والإجماع الدولي، حول واجب تنفيذ قرار مجلس الأمن (2334).

وشكرت الوزارة، الدول الأعضاء في المجلس، التي أكدت على موقفها من عدم شرعية الاستيطان الاستعماري في ارض دولة فلسطين، خلال جلسته المغلقة التي عقدت أمس.

وفي السياق، أشارت إلى أهمية أن يصدر بيان عن مجلس الأمن حول هذا القرار، فهو خطوة في الاتجاه الصحيح لإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ 15 نحو تحمل جميع الدول مسؤولياتهم وواجباتهم، بناء على قواعد القانون الدولي، ووضع قراراته موضع التنفيذ، خاصة في هذه الأوضاع العصيبة التي تمر بها الإنسانية، وأثر ذلك على الشعب الفلسطيني، الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

كما شددت على الموقف الرسمي الفلسطيني، بضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بالوفاء بولايته بناء على القرار (2334)، وتقديم تقاريره بشكل مكتوب وموثق حول تنفيذ القرار، وطالبته بوضع آليات ومطالبات واضحة للدول حول تنفيذ القرار، وواجباتهم في تنفيذ مقررات الأمم المتحدة، ومخرجات القانون؛ لتجفيف منابع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.

وأشارت إلى أنها تعمل مع الدول من أجل الوفاء بالتزاماتهم، وتحمل مسؤولياتهم لمطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف الاستيطان، كما أنها تعمل من خلال كافة أدوات القانون والمساءلة الدولية؛ لمحاسبة مجرمي الحرب والقائمين على المنظومة الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس.

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