وفاة عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا

عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري سابقًا

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رام الله - دنيا الوطن

توفي نائب الرئيس السوري سابقًا، عبد الحليم خدام، اليوم الثلاثاء، في فرنسا عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.



وعمل خدام مع بشار الأسد، ووالده حافظ الأسد، لنحو 30 عامًا، تولى خلالها مناصب قيادية مؤثرة في سوريا، حيث شغل منصب نائب الرئيس، ووزير الخارجية، وعضو قيادة حزب البعث، ومحافظ القنيطرة، ومحافظ حماه، كما كان لفترة طويلة مسؤولًا عن الملف اللبناني.



وتولى لمدة 37 يومًا، منصب الرئيس بالوكالة، بعد وفاة حافظ الأسد.



وانشق خدام عن نظام حزب البعث السوري في كانون الأول/ ديسمبر 2005، بعد أن تدهورت علاقته بالرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد انتقاده السياسة الخارجية السورية، لا سيما في لبنان، واغتيال رئيس وزراء لبنان، رفيق الحريري.