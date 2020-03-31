المالكي: تكللت جهودنا جميعاً بالنجاح في عودة المحجورين من الأردن

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رام الله - دنيا الوطن
طمأنت وزارة الخارجية والمغتربين، أبناء الشعب الفلسطيني، على بداية الوصول الفعلي لمواطنينا الكرام، الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي في المملكة الأردنية الشقيقة.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وبمتابعة من وزير الخارجية رياض المالكي، فقد تابعت  قضية المحجورين في الأردن الشقيق منذ اللحظة الأولى، وقامت طيلة الفترة الماضية بالتواصل مع الجهات الأردنية الرسمية، ومع سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومن خلال سفارة دولة فلسطين في عمان، وبالاتصال المباشر واليومي مع أبناء شعبنا المحجورين، على قاعدة الاحترام الكامل للإجراءات التي اتخذتها المملكة الأردنية الشقيقة، وحق أبناء شعبنا في العودة إلى وطنهم وإلى جانب عائلاتهم وذويهم. وبذلت الوزارة، ممثلة بوزيرها وبالمستشار أول عبير الرمحي، التي تابعت تفاصيل هذا الملف من بدايته حتى نهايته، وبمساعدة طاقم عمل الوزارة المصغر حتى وصلنا إلى هذا اليوم، الذي بدأ فيه المحجورون بالوصول تباعاً إلى أرض الوطن.

وتوجهت الوزارة الخارجية والمغتربين، وباسم دولة فلسطين بجزيل الشكر، وعالي التقدير للملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكاً وحكومة وجيشاً وشعباً على كرم الضيافة، وعلى الجهد الكبير الذي بذلته المملكة؛ لتأمين وصول أبناء شعبنا إلى وطنهم، وخصت بالذكر سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، وسفارة دولة فلسطين في عمان، ممثلة بسعادة السفير عطا الله الخيري، وكادر السفارة خاصة منهم.

كما تقدمت الوزارة بالتقدير العالي لجميع الشركاء المحليين، الذين تعاونوا مع وزارة الخارجية، لإنجاز هذا الملف، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وهيئة الشؤون المدنية، وهيئة الحدود والمعابر، ووزارة الصحة، وغيرها.

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