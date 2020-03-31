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الأوقاف تُحذّر من استغلال الاحتلال لوباء (كورونا) للسيطرة على الحرم الإبراهيمي

الأوقاف تُحذّر من استغلال الاحتلال لوباء (كورونا) للسيطرة على الحرم الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على إغلاق الحرم الإبراهيمي، فجر اليوم الثلاثاء، ومنعت دخول الحراس والسدنة، دون مبرر، فيما سمحت فقط بدخول المؤذن لرفع الأذان.

ويأتي هذا التصرف، إثر التعليمات التي أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ونتيجة لتعليمات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة الفلسطينية، بإغلاق الحرم الإبراهيمي، أمام الزوار الأجانب والمصلين، والإبقاء على السدنة والحراس التابعين للوزارة على رأس عملهم؛ لمواجهة أي انتهاك لحرمته وقداسته من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك للحد من انتشار وباء (كورونا) في مدينة الخليل، بشكل خاص، والأراضي الفلسطينية بشكل عام.

وأكدت وزارة الأوقاف، بأن إغلاق الإبراهيمي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أمام موظفيها، ما هو إلا محاولة للسيطرة الكاملة عليه، في خطوة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الأزمة، التي نعيشها في هذه الأيام.

وطالبت وزارة الأوقاف، المجتمع الدولي، بالعمل على منع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته، الرامية إلى تحويل الحرم الإبراهيمي، لكنيس يهودي، في تعامل يضرب أحقية المسلمين الخالصة به، بعرض الحائط.

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