الأوقاف تُحذّر من استغلال الاحتلال لوباء (كورونا) للسيطرة على الحرم الإبراهيمي



وطالبت وزارة الأوقاف، المجتمع الدولي، بالعمل على منع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته، الرامية إلى تحويل الحرم الإبراهيمي، لكنيس يهودي، في تعامل يضرب أحقية المسلمين الخالصة به، بعرض الحائط.

وأكدت وزارة الأوقاف، بأن إغلاق الإبراهيمي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أمام موظفيها، ما هو إلا محاولة للسيطرة الكاملة عليه، في خطوة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الأزمة، التي نعيشها في هذه الأيام.