دولي

مُصاب إسرائيلي بفيروس (كورونا) يقفز من نافذة غرفته بالمستشفى

مُصاب إسرائيلي بفيروس (كورونا) يقفز من نافذة غرفته بالمستشفى
رام الله - دنيا الوطن
قفز مريض إسرائيلي، بفيروس (كورونا) من نافذة غرفته في مستشفى، ووصفت حالته بالحرجة.

ووفقاً للتفزيون الإسرائيلي، فقد تم العثور على المريض البالغ من العمر (34 عامًا)، والذي تم إدخاله إلى مستشفى (Peda Furia) صباح اليوم الثلاثاء، ملقى على الأرض، خارج مبنى الجناح المخصص.

وفقًا للتقييم الطبي الأولي، سيحتاج المريض إلى جراحة، وكان قد وصل إلى القسم المخصص للمرضى منذ حوالي أسبوع، بعد قضاء بعض الوقت في الحبس الانفرادي خلال فترة الاستشفاء.

وقال مدير المركز الطبي: إن المريض حاول على ما يبدو إنهاء حياته خوفاً من فيروس (كورونا).

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