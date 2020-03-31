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شؤون فلسطينية

بدء وصول مواطنين فلسطينيين من الأردن بعد انتهاء فترة الحجر

بدء وصول مواطنين فلسطينيين من الأردن بعد انتهاء فترة الحجر
معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
بدأ، صباح اليوم الثلاثاء، وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين، وعددهم 56 عبر معبر الكرامة، بعد انتهاء فترة الحجر في الأردن.

وقالت رئيس المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين، عبير الرمحي: إن "مجمل المتوقع وصولهم هذا اليوم 170 مواطنا، والذين كانوا موزعين في أكثر من 15 فندقا، سواء في البحر الميت أو العاصمة الاردنية عمان، بعد أن انهوا مدة الحجر وهي 14 يوما".

ووفق وكالة (وفا) أوضحت الرمحي، أن اول الباصات التي تقل المحجور عليهم وصلت المعبر، وستقوم وزارة الصحة بإعادة فحصهم فور وصولهم، للتأكد من سلامتهم، كما سيتم الزامهم بالحجر المنزلي.

وأشارت إلى أن متابعة المحجور عليهم في الاردن تتم بالتعاون بين لجنة من وزارة الخارجية والمغتربين، والداخلية، والشؤون المدنية ووزارة الصحة، مشيرة الى ان القادمين يحملون شهادة خلو امراض وشهادة تفيد بإمضائهم 14 يوما في الحجر، بعد عودتهم من السفر من الخارج.

وتابعت الرمحي: سيتم نقل جميع  القادمين الى منازلهم بعد خروج نتائج الفحص من الفيروس.

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