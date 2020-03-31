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وزارة الإعلام تطلق حملة تعقيم لمقار المؤسسات الإعلامية بكافة المحافظات

وزارة الإعلام تطلق حملة تعقيم لمقار المؤسسات الإعلامية بكافة المحافظات
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الإعلام، بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني، حملة لتعقيم مقارّ المؤسسات الإعلامية في محافظات الوطن، بحيث تبدأ  اليوم الثلاثاء، لتشمل كافة مقارّ المكاتب والمؤسسات الإعلامية  الرسمية والخاصة، ضمن مسؤوليات الوزارة، ومنها خطة  لضمان بيئة عمل إعلامية آمنة.

وكان وكيل وزارة الإعلام، يوسف المحمود، بحث مع مدير عام الدفاع المدني، اللواء يوسف نصار، خطة التعقيم، وآلياتها، وتوزيعها الجغرافي، وعدد المؤسسات المستهدفة، والذي رحب  بالمبادرة، واضعاً كافة إمكانيات الدفاع المدني في محافظات الوطن لتحقيقها، مثمناً ما تقوم به الوزارة، وخاصة الجهود التي  تبذلها منذ بداية الأزمة إعلامياً، وفي سبيل تأمين بيئة عمل آمنة للصحفيين.

وأوضح المحمود، أن هذه المبادرة، تأتي في إطار مسؤوليات الوزارة، تجاه إعلامنا الوطني بشكل عام، وفِي إطار المسؤولية المجتمعية للوزارة، وفي هذه الظروف تحديداً؛ للحفاظ على حياة الزملاء الصحفيين، وضمان استمرارية عملهم في بيئة آمنة، وحيث شكلت مؤسسات الإعلام الوطني في كل مكان، ذراعاً إعلامياً للجنة الطوارئ الإعلامية بإشراف وزارة الإعلام، داعمة جهودها لتطويق كارثة (كورونا)، شاكراً جهود الدفاع المدني، والمجلس الأعلى للدفاع المدني، وللطوارئ على ما يقوم به تجاه أبناء شعبنا، وتجاه وطننا في كل الأزمات للحفاظ على السلامة العامة.

وكانت وزارة  الإعلام في وقت سابق، وزعت بدلات ومعدات الحماية للصحفيين في محافظة بيت لحم، بداية الأزمة، وضمن خطة شاملة، يتم تنفيذها تدريجياً، وتشمل في المراحل المقبلة مقار المؤسسات الإعلامية في عدة محافظات.

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