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ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا).. وسيبدأ العمل بالمستشفى التركي في غزة

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا).. وسيبدأ العمل بالمستشفى التركي في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: إنه لم تُسجل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا).

وخلال الإيجاز الحكومي؛ للحديث عن فيروس (كورونا)، أكد ملحم أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وأنهم ذاهبون نحو التعافي، لافتًا إلى أن كافة الفحوصات، التي أُخذت من أهالي الخليل، كلها كانت سلبية أي غير مصابة بالفيروس.

وأوضح ملحم، أنه بعد اتصال بين الرئيس محمود عباس، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، تم الاتفاق على تشغيل المستشفى التركي بغزة، موضحًا أن هذا المستشفى، سيساعد أهالي القطاع على مواجهة جائحة (كورونا).

وعن الاجراءات المُتخذة من قبل الحكومة، قال ملحم: إن أي إجراء أُتخذ يخضع للتقييم اليومي، مبينًا أن الشواهد تُشير إلى أننا لن نخرج من هذه الأزمة الآن.

وأشار إلى أنه بجهود الرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، بدأ دخول الفلسطينيين، الذين أنهوا الحجر الصحي في فنادق البحر الميت، وتم فتح (معبر الكرامة) استثناءً من أجل ذلك.

وأكد، أن شرائح فحص (كورونا) وصلت إلى فلسطين، وبدأ استخدامها لفحص المواطنين، واختبار المشتبه بإصابتهم، واليوم سيصل حوالي 150 فلسطينيًا، والباقون سيصلون بعد انتهاء فترة حضانة المرض.


 

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