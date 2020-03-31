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شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر فبراير

الإحصاء الفلسطيني يُعلن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر فبراير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز الاحصاء المركزي الفلسطيني، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، سجل انخفاضاً مقداره 1.20% خلال شهر شباط 2020 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2020أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 96.75 خلال شهر شباط 2020 مقارنة ﺒ 97.93 خلال شهر كانون ثاني 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.23%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 96.64 خلال شهر شباط 2020 مقارنة ﺒ 97.84 خلال شهر كانون ثاني 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.99%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 97.73 خلال شهر شباط 2020 مقارنة بـ 98.71 خلال شهر كانون ثاني 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.17%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 3.04%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 9.05%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 3.34%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 1.55%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.85%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

كما وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.44% خلال شهر شباط 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

فيما شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.19%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صناعة المجوهرات والحلي الثمينة والأصناف المتصلة بنسبة 1.73%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.02%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.85%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بنسبة 0.79%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 0.78%، وأسعار صناعة منتجات الأغذية الأخرى  بنسبة 0.54%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بمقدار 1.44%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.76%.

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