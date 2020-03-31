ألمانيا: 62 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إلى 61913، فيما قفز عدد الوفيات إلى 583 شخصاً.



ووفق وكالة (DW) الألمانية، فقد أظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد، ارتفع بواقع 4615 مقارنة باليوم السابق، فيما قفز عدد الوفيات بواقع 128 حالة.



وحذر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، من أن الفيروس، ينتشر بوتيرة سريعة، لدرجة تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.



وبدوره، كتب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "المطالب العامة بتخفيف الإجراءات سابقة لأوانها، ولذلك فإنها غير سديدة، طالما أننا لم نصل بعد إلى إبطاء واضح في عدد الإصابات الجديدة".



ومن جانبه، قال رئيس حكومة ولاية هامبورغ الألمانية، بيتر تشينتشر: "آثار هذه الإجراءات، ستظهر متأخرة، لذلك يتعين ضبط النفس الآن".