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حماس: مسيرات العودة جسدت الوحدة الوطنية

حماس: مسيرات العودة جسدت الوحدة الوطنية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء: إن مسيرات العودة وكسر الحصار، جسدت الوحدة الوطنية في أرقى تجلياتها.

وذكر المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن "المسيرات أكدت على أن العمل الميداني، ضد الاحتلال الإسرائيلي، هو الجامع بين الكل الوطني"، مردفًا: "شكلت رافعة مفصلية في مسيرة نضال شعبنا المتواصل ضد الاحتلال".

وأوضح، أن مسيرات العودة، كانت الرد الأكبر والأوسع على مساعي الإدارة الأمريكية؛ لتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أنها أعادت الاعتبار لمكونات مركزية في القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة.

وأكد على أن هذه المسيرات، أعطت القدرة للفلسطينيين على خلق البدائل النضالية، والوسائل الكفاحية، مبيناً أن شعبنا سيثبت في كل مرحلة، أن في جعبته الكثير؛ لإدامة مقاومة المحتل، حتى طرده عن كامل أرضنا الفلسطينية.

وأشار قاسم إلى أن مسيرات العودة، أربكت حسابات الاحتلال، الذي توهم بانحسار وسائل المقاومة، فجاء هذا الإبداع الكفاحي العظيم لشعبنا.

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