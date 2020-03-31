وفيات أمريكيا بفيروس (كورونا) تتخطى 3000 شخص

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الصحة الإمريكية، أمس الاثنين، أكبر عدد وفيات بسبب فيروس (كورونا) المستجد، بعدما تجاوز عدد الوفيات حاجزالـ 500 حالة في نيويورك وحدها، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3001، فضلاً عن أكثر من 160 ألف إصابة مسجلة، وفقا لصحيفة (واشنطن بوست).



وقالت وكالة (رويترز): إن ولاية نيويورك، استقبلت مستشفى عائماً، تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير، في خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل، وذلك لرفد الجهود الطبية ضد الفيروس، وضد أمراض أخرى، وعمليات جراحية، ولأستقبال المزيد من الحالات المستعجلة أملاً بالشفاء والحياة.



ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، لدى استقباله المستشفى العائم برفقة كبار الشخصيات، قوله، "إنها أجواء حرب، وعلينا أن نتكاتف جميعاً".



وفي إحصائية لجامعة جون هوبكنز، التي تتابع ملف الإصابات بـ (كورونا) في الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات بلغ 1228، تلتها ولاية واشنطن، وسجلت 219 وفاة، ثم ولايات نيوجيرسي ولويزيانا وميتشغين وكاليفورنيا.