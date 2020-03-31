دولي

تصريح مُقلق من الصحة العالمية بشأن (كورونا)

تصريح مُقلق من الصحة العالمية بشأن (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال الأخبار المقلقة، تنتشر مع استمرار تفشي فيروس (كورونا) حول العالم، حيث تقترب أعداد المصابين من مليون شخص.

ووفق (بي بي سي)، فقد قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية: إن الوباء "أبعد ما يكون عن الانتهاء" في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأوضح المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة، تاكيشي كاساي، أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس "تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى".

وقال كاساي: إنه "حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى بالمنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمراً" مضيفاً: 
أنه "ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى".

وحذر المسؤول، الدول التي تشهد انخفاضاً في عدد الحالات من التراخي، و"إلا فإن الفيروس قد يعود مجدداً".

وتأتي تحذيرات كاساي في ظل تدابير وقائية مشددة، تتخذها معظم دول العالم، بدءاً من إغلاق الأقاليم والمدن، وانتهاء بوقف الدراسة ومنع التجمعات.

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