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البدء بصرف المنحة القطرية (100) دولار في قطاع غزة

البدء بصرف المنحة القطرية (100) دولار في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأ صباح اليوم، صرف المنحة القطرية، في قطاع غزة، بعد اتخاذ إجراءات، تجنب المستفيدين من الازدحام، وذلك بتبليغهم بموعد محدد للصرف، لكل مستفيد برسالة على هاتفه.

وسيتم الصرف عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ (100) ألف أسرة، بواقع (100) دولار للأسرة الواحدة.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قال: إن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع، ستستمر على مدار نحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة، تفادياً لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.


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