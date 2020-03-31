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شاهد: مصر تُوجّه رسائل للعالم حول (كورونا) عبر هرم خوفو

شاهد: مصر تُوجّه رسائل للعالم حول (كورونا) عبر هرم خوفو
هرم خوفو
رام الله - دنيا الوطن
قامت وزارة السياحة والآثار في مصر، بإضاءة هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، في رسالة للشعب المصري، وجميع شعوب العالم، بالبقاء في المنازل، وحماية أنفسهم من فيروس (كورونا).

ووفق الصور المنتشرة، فقد كتبت على واجهة الهرم، عبارات قصيرة بالإضاءة باللغتين العربية والإنجليزية: (خليك في البيت
احمي نفسك.. تحية للقائمين على حمايتنا).

وأكد خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، حرص بلاده على توجيه هذه الرسائل إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم، من أمام هرم (خوفو) العجيبة الكبرى الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، للبقاء في منازلهم، وحماية أنفسهم وأهلهم.



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