الأمير تشارلز يخرج من عزلة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن بشكل رسمي، خروج ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، من العزلة الذاتية، بعد 7 أيام من اختباره الإيجابي، فيما يخص فيروس (كورونا) الجديد.



وأكد المتحدث الرسمي باسم (كلارنس هاوس)، مقر أمير ويلز يوم الاثنين، أنه خرج من العزلة الذاتية بعد التشاور مع طبيبه. بحسب ما ذكرت وكالة (رويترز).



وقال المتحدث: إن الأمير تشارلز، يتمتع بصحة جيدة، فيما لا تزال زوجته، كاميلا، البالغة من العمر 72 عاماً في عزلة، وفقاً للمبادئ التوجيهية الحكومية، التي تنص على أن أفراد الأسرة الذين لا يعانون من أعراض، يجب عزلهم لمدة 14 يومًا.



يشار إلى أنه تم تشخيص أمير ويلز، البالغ من العمر 71 عاماً، إيجابياً بفيروس (كورونا) الجديد الأسبوع الماضي بعد ظهور أعراض خفيفة له، ولكنه الآن في "صحة جيدة" في منزله في بيركال باسكتلندا.