شؤون فلسطينية

رام الله: الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم محامٍ وسط مواجهات

رام الله: الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم محامٍ وسط مواجهات
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين من مدينة رام الله والبيرة، وسط اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال، المدينة فجراً، واعتقلت كلاً من: عمر البرغوثي (والد الشهيد صالح والأسير عاصم) ونجله محمد، عقب دهم منزل العائلة في بلدة كوبر شمال رام الله.

كما اعتقلت تلك القوات، المحامي محمود مرار من قرية بدرس غرباً، واستولت على مركبته، بالتزامن مع اقتحام عدد من منازل عائلته.

ومن البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن جعفر عرباش، عقب دهم منزله.

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