عزل قرية مصرية بالكامل إثر ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

عزلت السلطات المصرية، قرية الهياتم بالكامل، بعد ظهور 8 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) فيها، وإلزام كافة سكانها بالتزام بيوتهم.



ووفق قناة (روسيا اليوم) فقد جرى نشر فرق تطهير وقائي في كافة شوارع القرية، لتطهير شوارعها والمنازل، تحسباً لأي تلوث.



إلى ذلك، سجلت المنوفية 5 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، 4 حالات بالقرية لدى مخالطي رجل، يعمل في أحد المطاعم الشهيرة بالمحلة الكبرى، ومقيم بالقرية، ليرتفع عدد الإصابات بالقرية لـ 8 إصابات.



ونقل جميع المصابين إلى مستشفى "الصدر" بطنطا، حيث أثبتت تحاليل أجريت لهم إصابتهم، وجار تجهيز وسيلة لنقلهم إلى مستشفى النجيلة بمطروح.