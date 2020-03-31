السعودية تعزل 6 أحياء بمكة المكرمة بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت المملكة العربية السعودية، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية، في عدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة، ومنع التجول فيها.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر بوزارة الداخلية، قوله: إن الوزارة قررت تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية، بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة.



وأوضح، أن ذلك يأتي في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا) الجديد بالمملكة، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



وتشمل هذه الإجراءات، عزل أحياء: أجياد والمصافي والمسفلة والحجون والنكاسة وحوش بكر، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم.



وأوضحت (واس) أنه تضمنت الإجراءات الاحترازية، السماح لسكان الأحياء المشار إليها بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً.