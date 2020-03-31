"كورونا إسرائيل" ارتفاع عدد المصابين إلى 4831 والوفيات 17

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد مرضى فيروس (كورونا) المستجد؛ ليصل إلى 4831 مصاباً.



وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن من بين المصابين 83 في حالة خطيرة، فيما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 17 بعد وفاة سيدة إسرائيلية أخرى (49 عاماً) جراء إصابتها بالفيروس منذ 10 أيام.



وارتفعت أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في الجيش الإسرائيلي إلى 75، كما أن هناك 2612 مجنداً يخضعون للعزل.