أمريكا تنشر صواريخ (باتريوت) في العراق

صواريخ (باتريوت) للدفاع الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

نشر الجيش الأمريكي، صواريخ (باتريوت) للدفاع الجوي، في العراق، بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية.



وقالت قناة (روسيا اليوم) إنه "وصلت إحدى بطاريات الصواريخ إلى قاعدة (عين الأسد)، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون الأسبوع الماضي، حيث يتم تركيبها، وفقاً لمسؤولين عراقيين وأمريكيين".



وأكد مسؤول عسكري أمريكي، أن "بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة (حرير) في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأن هناك بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق".



يشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، حذر من "خطورة القيام بأي عمل تعرضي بدون موافقة الحكومة العراقية"، في إشارة لنشر صواريخ (باتريوت).