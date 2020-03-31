دولي

(كورونا) حول العالم: 38 ألف حالة وفاة و800 ألف إصابة بالفيروس

(كورونا) حول العالم: 38 ألف حالة وفاة و800 ألف إصابة بالفيروس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد بلغ 750 ألفاً، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى نحو 38 ألفاً، وهو ما يعادل نسبة 4.7% من مجموع الإصابات، وتعافى نحو 160 ألفاً من الوباء.

وينتشر الفيروس على نحو متسارع في الولايات المتحدة، لكن ما تزال أوروبا المتضرر الأكبر من هذا الفيروس، إذ تجاوز عدد الإصابات فيها 408 آلاف.

وأوضحت الصحة العالمية، تنفرد القارة بأكثر من نصف الوفيات الناتجة عن الفيروس، ففي إيطاليا وحدها حصد كورنا 11 ألفاً و591 شخصاً، في حين بلغ عدد الوفيات في إسبانيا 7400، وفي فرنسا أكثر من 3 آلاف وفاة، وفي بريطانيا 1408 وفيات.

وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن وباء (كوفيد-19) في الولايات المتحدة مساء الاثنين ثلاثة آلاف، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى أكثر من 163 ألفاً، بحسب ما أظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وتعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لانتقادات شديدة، بسبب بطء إدارته في التصدّي للوباء في بادئ الأمر.

وكشفت مشاهد مروعة من مستشفيات في نيويورك، الولاية الأكثر تضرّراً بالوباء، وفي أنحاء أخرى من البلاد، أن المنظومة الصحية الأميركية عاجزة عن التعامل مع الأزمة وتفتقر إلى إمدادات أساسية مثل الكمامات والألبسة الواقية، وأيضاً إلى معدات منقذة للحياة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جانبها، أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين اليوم، الثلاثاء، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية في البلاد، أن جميع حالات الإصابة الجديدة، قادمة من الخارج.

وسجلت الصين حتى الآن 81518 إصابة، و3305 حالات وفاة، وتعافى من الفيروس 76052 مريضاً فيما لايزال 2161 مريضاً يخضعون للعلاج.

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