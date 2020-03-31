دولي

إسرائيل تُصادق على الإغلاق الجزئي للحد من (كورونا)

إسرائيل تُصادق على الإغلاق الجزئي للحد من (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، على تعليمات الإغلاق الجزئي، التي أصدرها في وقت سابق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بغرض الحد من انتشار فيروس (كورونا)، على أن تدخل التعليمات حيز التنفيذ صباح يوم الأربعاء.

ووفق ما نقل موقع (عرب 48) فسيتم الشروع في تطبيق الإرشادات والتعليمات، التي تزيد تشديد القيود على الجمهور منذ ساعات صباح يوم الأربعاء، حيث ستمنح للشرطة صلاحيات واسعة، بموجب أمر الطوارئ لتطبيق التعليمات.

وسيبدأ ظهر اليوم الثلاثاء، نحو 600 جندي وضابط من قواعد التأهيل القتالي في الجيش الإسرائيلي، مهمة مساعدة عناصر الشرطة في تطبيق التعليمات.

وتم تخصيص الجنود للقيام بدوريات شرطية وعزل وتأمين طرقات، بالإضافة إلى إغلاق طرقات، وغيرها من المهام، وذلك في إطار تطبيق القيود على الحركة في المجال المدني بموجب تعليمات وزارة الصحة، والمستوى السياسي.

وأوضح الموقع، أنه سيتم فرض التقييدات على تنقل وحركة المواطنين، بحيث يحظر الخروج من المنازل على أن يسمح لشخص واحد فقط من أفراد العائلة بالخروج لشراء المواد الغذائية والأدوية.

ويسمح بالخروج من المنزل لفرد أو أشخاص يعيشون في نفس المكان لفترة قصيرة، وعلى بعد حتى 100 متر من المنزل.

ولا تقتضي تعليمات وزارة الصحة مغادرة المنزل، إلا في الحالات التي تتطلب ذلك: العمل وفقاً للقيود، وتوافر الطعام والأدوية، والخدمات الطبية، وغيرها من الخدمات الأساسية.

ولمنع الإصابة بفيروس (كورونا)، يطلب من الجمهور الاحتفاظ بمسافة مترين عن بعضهم البعض، وتجنب المصافحة، كما يجب تجنب السفر مع أكثر من شخصين بالسيارة.

في الأماكن العامة، لن يسمح بالتجمهر، حيث لن يسمح التجمع للصلاة داخل دور العبادة، ويحظر التجمهر وإحياء المناسبات والأفراح.

كما تنص تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، على تجنب استضافة الأصدقاء والعائلة، الذين لا يعيشون في نفس المنزل.

كما أمر نتنياهو بتجنب الزيارات العائلية عشية عيد الفصح، وإحياء المراسيم الاحتفالية والدينية في المنزل بمجموعة عائلية صغيرة، وقضاء العطلة مع العائلة المصغرة.

وفيما يخص جهاز التربية والتعليم، ووفقاً للتعليمات التوجيهية الجديدة، يتم تعطيل المدارس ونظام التعليم بأكمله، بغض النظر عن عدد الأطفال المسجلين في الإطار، ويشمل هذا المبدأ التوجيهي، رياض الأطفال، ودور الحضانة، ومراكز الرعاية النهارية، والمدارس والجامعات.

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