إيطاليا تمدد قيود (كورونا) حتى عيد الفصح

صورة من إيطاليا التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها قررت تمديد القيود المفروضة على أنشطة الحياة في البلاد بسبب فيروس كورونا، حتى عيد الفصح المصادف 12 نيسان/ أبريل على الأقل.



وفرضت السلطات الإيطالية الحجر المنزلي في البلاد وغيره من القيود منذ 3 أسابيع، وكان من المتوقع أن ينتهي سريانه يوم الجمعة المقبل.



ووفق (سكاي نيوز) يأتي ذلك بعد أن أعلنت نقابة الأطباء وفاة 11 طبيبا آخرين اليوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للأطباء المتوفين إلى 61.



وقالت النقابة إنه لم تجر الفحوص الخاصة بالمرض لهم جميعا قبل وفاتهم غير أنها ربطت وفاتهم بالوباء، وكان كثيرون من الأطباء المتوفين ممارسين عامين في لومبارديا، المنطقة الأكثر تضررا في شمال إيطاليا.



وصرح أتيليو فونتانا حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية بأنه سيكون على الحكومة تمديد القيود التي فرضت على أنحاء البلاد منذ التاسع من آذار/ مارس الجاري.



وأضاف للصحفيين: "علينا أن نتفق على ذلك مع مناطق أخرى لكنني أرى أننا نتحدث عن الإبقاء على إجراءات العزل العام حتى منتصف نيسان/ أبريل على الأقل".



واعتبر حاكم منطقة بوليا بجنوب إيطاليا يوم السبت أن القيود يجب أن تبقى حتى آيار/ مايو.