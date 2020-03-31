ترامب: شهر أبريل حاسم في مواجهة (كورونا)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة، سترسل إمدادات طبية بقيمة 100 مليون دولار إلى إيطاليا، لمساعدة هذا البلد، الذي سجل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19)، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الأيام الثلاثين المقبلة من أجل التصدي للوباء.



وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي، بشأن جهود إدارته لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد، إنه تباحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وأبلغه "بأن لدينا فائضاً من المواد التي لا نحتاج إليها، وسوف نرسل إلى إيطاليا ما قيمته حوالى 100 مليون دولار من الإمدادات الجراحية والطبية والاستشفائية"، وفق (رويترز).



وشدد ترامب على أن شهر نيسان/ أبريل، سيكون حاسماً على صعيد مكافحة الوباء، حيث قال: "إنها 30 يوماً حيوية، سنفعل كل شيء خلال هذه الأيام الثلاثين".



وأكد ترامب، أن إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في الولايات المتحدة، سيسجّل ارتفاعاً قوياً نظراً إلى اندفاع أكثر من 10 شركات لتصنيع هذه الأجهزة، واعداً بتصدير أي فائض منها إلى أوروبا، التي تفتقر إليها بشدة.



وقال: "ما إن يزيد إنتاجنا من أجهزة التنفس الاصطناعي عن حاجتنا، سنرسلها إلى إيطاليا، سنرسلها إلى فرنسا، سنرسلها إلى إسبانيا، حيث يواجهون مشكلات رهيبة، وإلى دول أخرى إذا أمكن".