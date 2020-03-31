ملحم: تسجيل إصابتين جديدتين في رام الله وغزة يرفع إجمالي الإصابات إلى 117 إصابة





وأكد المتحدث الرسمي، أنه لم يتسنّ لوزارة الصحة الاطلاع على أعداد المصابين في مدينة القدس المحتلة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا)، في رام الله وغزة، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين إلى 117 إصابة.وأفاد المتحدث الرسمي، في بيان صحفي، بأن الإصابة في رام الله تعود لعامل عشريني عائد من العمل في إسرائيل، طَلب أخذ عينات منه للفحص، قبل أن تُظهر النتائج إصابته بالمرض، وتم نقله للحجر الصحي في فندق الكرمل بالمدينة، بينما تعود الإصابة الثانية لمواطن خمسيني عاد إلى القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي، وقد تم نقله مباشرة للحجر الصحي في فندق (البلوبيتش) في مدينة غزة.وأضاف أن نتائج 150 عينة أخذت من مشتبه بمخالطتهم لمصابين في مدينة الخليل، صدرت مساء الإثنين، عدم إصابتهم بالمرض، بينما طُلب من أصحاب تلك العينات البقاء في الحجر المنزلي، لمدة أربعة عشر يوما حفاظا على سلامتهم.