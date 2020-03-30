شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: الحالة الجديدة المصابة بفيروس (كورونا) لم تُخالط أحداً

الصحة بغزة: الحالة الجديدة المصابة بفيروس (كورونا) لم تُخالط أحداً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الاثنين، نتائج الفحوصات المخبرية، لصحفي ومصور، أعدا تقريراً حول مصابي فيروس (كورونا) في القطاع.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نعلن بأن الفحوصات المخبرية للصحفي، والمصور اللذين أعدا المادة المصورة، داخل مستشفى العزل برفح، كانت نتائجها (سلبية) بحمد الله".

وأضافت الوزارة: "الصحفيان سيُتمان فترة الحجر الصحي المعتمدة، أخذاً بالأحوط، ونؤكد أنه لا يلزم من خالطهما اتخاذ أي إجراءات احترازية". 

وأوضحت الوزارة، أن الحالة الجديدة، التي أعلن عن اصابتها بفيروس (كورونا) كانت قادمة من معبر رفح، وتم حجرها مباشرة ولم تخالط أحداً قائلاً: "نطمئن أهلنا الكرام على سلامة الإجراءات المتخذة.

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