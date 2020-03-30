الشركة الأولى للخدمات اللوجستية تسلم البريد الفلسطيني المحتجز





وتم تسليم شاحنة من البريد المحتجز محملة ب 1600 كيس بريدي الى مركز التبادل الدولي في أريحا.



وصرح مدير عام الشركة الاولى للخدمات اللوجستية السيد ابراهيم حبش بأن هذه الخدمات التي تقوم بها شركته كناقل رسمي ووحيد للبريد الفلسطيني، بالإضافة لكل الخدمات اللوجستية المقدمة للوزارت والشركات والأفراد تأتي من قناعتنا بالعمل

المهني والسريع لخدمة مشتركينا، وهذا يزيد من التزامنا نحو خدماتنا المقدمة في ظل الازمة العالمية والتي تتفاقم على اثر جائحة (كورونا).





وأضاف على ضرورة الاستلام والتسليم لكل انواع البريد والخدمات بطريقة صحية وتعقيم ما يصل للمواطنين حفاظا على صحتهم، وعدم المساعدة على انتشار الفيروس.



وتمنى الالتزام بالتعليمات حفاظا على الجميع وأكد على جاهزية الشركة لتلبية أي احتياج للشركات والوزارات لاستكمال عملها في هذا الواقع الخطير الذي تعيشه شعوب العالم وفلسطين.









وتمنى الالتزام بالتعليمات حفاظا على الجميع وأكد على جاهزية الشركة لتلبية أي احتياج للشركات والوزارات لاستكمال عملها في هذا الواقع الخطير الذي تعيشه شعوب العالم وفلسطين.

رام الله - دنيا الوطنبالرغم من حالة الطوارئ في ظل الواقع في العالم والمنطقة معانتشار جائحة كورونا، وبعد التنسيق مع الجهات الرسمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للبريد الفلسطيني، قامت الشركة الاولى للخدمات اللوجستية بتخليص وتسليم البريد الفلسطيني المحتجز لدى الجانب الإسرائيلي.