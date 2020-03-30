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شؤون فلسطينية

أبو النجا: يوم الأرض يذكرنا دوماً بالمؤامرة ضد أبناء شعبنا بأراضي 48

أبو النجا: يوم الأرض يذكرنا دوماً بالمؤامرة ضد أبناء شعبنا بأراضي 48
إبراهيم أبو النجا
رام الله - دنيا الوطن
قال الوزير أبراهيم أبو النجا، محافظ غزة: إن ذكرى يوم الأرض تأتي لتؤكد لنا حجم الاستهداف الذي يتعرض له أبناء شعبنا في أراضي عام 48، والذين دفعوا دماءهم والعديد من الشهداء في مواجهة حملة اقتلاعهم من أرضهم أرض الآباء والأجداد.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في العام 1976 التي استهدفت أهلنا في أماكن تواجدهم في الجليل والمثلث والنقب جعلت شعبنا يثور الثورة العارمة في مواجهة هذه الأساليب لأنهم وعوا خطورتها التي تهدف إلى اقتلاعهم من هذه الأرض ليصبحوا غرباء.

وأكد محافظ غزة أن الإجراءات التي لا زالت تقوم بها الحكومة الإسرائيلية هي عبارة عن مؤامرة تهدف إلى اقتلاع أبناء شعبنا حتى تصبح دولة عبرية صافية من الأعراق ليصلوا إلى ما يسمى بيهودية الدولة.

واشار إلى أن أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم متضامنون مع إخوانهم في أراضي عام 48، في مواجهة هذه السياسة العنصرية، وسجلوا هبة ورسالة الى العالم ان هذه الاجراءات عنصرية وتتنافى مع قرارات الشرعية الدولية.

وأشاد ابوعي ابناء شعبنا في أراضي 48 والذين واجهوا ما يترصدهم من الاحتلال من خلال اصطفافهم في الانتخابات في قائمة واحدة وهو يدلل على تجذرهم في ارضهم.

وقال أبو النجا: إننا نؤكد اليوم على ما أكد عليه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والذي يشد على أيدي إخواننا في أراضي عام 48، ويحذر العالم من السياسة الاسرائيلية التي يتم ممارستها ضدهم والتي تستغل انشغال العالم بجائحة كورونا لتتسلط ولتتخذ المزيد من الاجراءات التي تضيق عليهم.

وختم محافظ غزة بأننا في ذكرى يوم الارض احوج ما نكون الى الالتفاف حول قيادتنا الشرعية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس وان ننهي حالة الانقسام حتى نواجه جميع الكوارث والمؤامرات.

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