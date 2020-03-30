ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في الأردن إلى خمس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ارتفع إجمالي ضحايا فيروس (كورونا) في الأردن، إلى خمس، وفق ما سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، بعد الإعلان عن وفاتين جديدتين.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، عن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن الوزارة، سجلت وفاة جديدة جراء الإصابة بـ (كورونا)، هي الأولى في مستشفى "الملك المؤسس"، شمالي البلاد، كما ذكر موقع (روسيا اليوم).



في السياق، أخلت السلطات الأردنية، ما يقرب من 5000 شخص محتجزين في الحجر الصحي بالفنادق، للحماية من انتشار (كورونا)، منذ عودتهم إلى البلاد قبل أسبوعين.