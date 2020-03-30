الصحة بغزة تُعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد، من بين المحجورين صحياً بالقطاع.





وقالت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أظهرت النتائج المخبرية، التي أجراها المختبر المركزي بوزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من بين المحجورين في قطاع غزة".





وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الحالات المصابة بالفيروس في قطاع غزة، ارتفع ليصل إلى 10 حالات، لافتةً إلى أن جميع الحالات مستقرة.





يذكر، أن قطاع غزة، سجل إصابة تسعة مواطنين اثنان من العائدين من باكستان إلى القطاع عبر (معبر رفع)، وسبعة آخرين من عناصر الأمن المخالطين لهم، خلال الحجر الصحي.

رام الله - دنيا الوطن