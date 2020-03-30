سوريا: تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس (كورونا)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس (كورونا) المستجد.



وقالت الوزارة: إن حالة الوفاة، وهي واحدة من الحالات التسع المسجلة في البلاد، ليصبح عدد الحالات المسجلة عشر، توفي منهم شخصان، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكانت الوزارة قد أعلنت أمس أول حالة وفاة بالفيروس، وقالت إنها لسيدة توفيت فور دخولها الى المشفى بحالة إسعاف، تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس (كورونا).