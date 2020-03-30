بدران: أرض فلسطين هي عنوان القضية وتحريرها يكون بالمقاومة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران، الاثنين، على أن الأرض الفلسطينية، ليست مجرد ذكرى، بل هي عنوان القضية.



وكتب بدران في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بمناسبة الذكرى الـ 44 ليوم الأرض، إن هذا اليوم، يؤكد على أن الأرض كل الأرض لنا.



وشدد على أن تحرير أرض فلسطين لا يكون إلا "بالدماء والتضحيات، وأفواج الشهداء، هي التي ترسم معالم التحرير والعودة"، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وأضاف بدران: "الثابت الذي لا شك فيه، أننا نحن الفلسطينيون أصحاب حق، وأن المحتل غريب لا علاقة له بالأرض أو التاريخ، وأنه سيمضي كما مضى كل الغزاة".



وختم بالقول: "ستبقى الأرض لنا، فنحن مغروسون فيها، كما الزيتون".