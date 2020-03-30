"النضال الشعبي" تثمن الجهود الصينية المبذولة لمواجهة (كورونا) عالمياً

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الجهود والإجراءات الصينية، المبذولة لمواجهة فيروس (كورونا) على المستوى الدولي.



وقدمت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، شكرها وتقديرها الكبير للحكومة الصينية والرفاق في الحزب الشيوعي الصيني الذين وضعوا كل الخبرة الصينية في خدمة العالم وكافة الشعوب من أجل مكافحة جائحة (كورونا)، وما قدمته الصين من مساعدات طبية واغاثية عاجلة للعديد من بلدان العالم وإرسال بعثات طيبة من أكفأ الأطباء الصينيين للإسهام المباشر في مواجهة (كورونا) حول العالم بعد تحقيق نجاحات كبيرة وعظيمة في الصين في إجراءات الوقاية ومواجهة الفيروس حفاظا على أرواح وسلامة أبناء الأمة الصينية العظيمة.



وأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اعتزازها بالعلاقات الفلسطينية الصينية والإعلان الصيني عن إرسال مساعدات عاجلة لدولة فلسطين والتحضير لإرسال وفد من الأطباء والمختصين الصينبين للاستفادة الملموسة من تجربة جمهورية الصين الشعبية في مكافحة الجائحة وحماية أرواح وسلامة المواطنين تحت شعار المصير المشترك للبشرية والذي يشكل عنوان من عناوين وسياسات الصين الحكيمة وعلاقاتها الدولية القائمة على على أساس الشراكة والمنفعة المتبادلة والمصير المشترك.



وقالت الجبهة: إننا ونحن نتابع أخبار الصين ونطلع على ما يردنا من تقارير ورسائل من الرفاق في الحزب الشيوعي الصيني وآخرها البروتوكول الذي تم ارساله للأحزاب السياسية الشقيقة التي تربطها علاقات بالحزب الصيني ومن بينها جبهة النضال الشعبي الفلسطيني فإننا ندعم جهود الصين ونثمن تحركاتها الوطنية والدولية واسهاماتها الكبيرة حفاظا على سلامة وحياة شعوب العالم والخطوات العظيمة التي قامت بها في خدمة المصير المشترك للبشرية.



وأضافت الجبهة: أننا ونحن نستلهم التجربة الصينية فإننا على ثقة كبيرة بوعي شعبنا وحكمة القيادة الفلسطينية في إجراءات مواجهة كورونا وإدارة الأزمة بطريقة رائدة من أجل ضمان عدم إنتشار الفيروس وتفشيه باعتبار أن الوقاية من أهم أسس ومعايير العمل لوضع حد لهذه الصفحة المأساوية التي يحياها العالم اليوم ونحن جزء من هذا العالم.