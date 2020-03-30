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شؤون فلسطينية

إغلاق منشأتين صناعية للعصائر والمعقمات مخالفة في بلدة الرام

إغلاق منشأتين صناعية للعصائر والمعقمات مخالفة في بلدة الرام
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الأمن الوقائي، ومديرية صحة محافظة القدس، اليوم الاثنين، منشأتين صناعيتين لإنتاج المعقمات والعصائر، غير مرخصتين، وتخزنان العصائر في ظروف غير صحية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ما يشكل خطرا على صحة المستهلك.

وأوضح مدير مديرية الاقتصاد الوطني في القدس سعيد قريع، في بيان صحفي صادر عن الوزارة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإغلاق جاء أثناء جولة مشتركة للطواقم لضبط وتنظيم السوق في البلدة، مضيفا أنه جرى إتلاف نحو 3.5 طن من العصائر التالفة.

وفي مدينة سلفيت، أغلقت الطواقم مشغلا للخياطة يعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما جرى إتلاف 200 كمامة في نابلس للسبب ذاته.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني أحالت منذ ظهور فيروس "كورنا" وحتى مساء اليوم 42 ملفا إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما أغلقت في الفترة ذاتها 38 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات، بالإضافة إلى أربعة محال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد وبيعها سلعا منتهية الصلاحية.

وبينت الوزارة، في بيانها، أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت بالتعاون مع شركائها وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية حتى مساء اليوم، 19 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 151 محلا تجاريا، وسحبت 32 عينة من سلع: الكفوف، وكمامات، ولباس واقي، لفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها، كما تعاملت مع 53 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129.

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