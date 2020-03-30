ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل ونتنياهو يُعلن تشديد الإجراءات

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 4.695 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 79 بحالة خطيرة.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، عن تشديد الإجراءات المتخذة؛ لكبح جماح تفشي فيروس (كورونا)، حيث قال: إنه سيتم تقليص حجم القوى العاملة في الدوائر الحكومية والقطاع الصناعي إلى 15% بدلاً من 30%. في السياق، أعلن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، عن تشديد الإجراءات المتخذة؛ لكبح جماح تفشي فيروس (كورونا)، حيث قال: إنه سيتم تقليص حجم القوى العاملة في الدوائر الحكومية والقطاع الصناعي إلى 15% بدلاً من 30%.



وأضاف: أنه يحظر تجمهر أكثر من شخصين من عائلة واحدة في مكان واحد، ويحظر إقامة الصلوات الجماعية، حتى في الخلاء، وستقام الأعراس بحصور عدد قليل من أفراد العائلة، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وناشد نتنياهو المواطنين ملازمة منازلهم، مشيراً إلى أنه قد دخل الحجر الصحي بالرغم من أن الفحوص، التي أجريت له لم تشر إلى نقل العدوى إليه، علماً بأنه كان على مقربة من مستشارة له.

رام الله - دنيا الوطن