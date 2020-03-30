فرنسا: وفيات (كورونا) تتخطى ثلاثة آلاف مع تسجيل 418 وفاة جديدة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

تخطت وفيات فيروس (كورونا) في فرنسا ثلاثة آلاف، وذلك مع تسجيل 418 وفاة جديدة في 24 ساعة الماضية، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم، عن تسجيل 418 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المتوفين.



كما أعلنت السلطات، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، إلى 44550.