حملة فلسطينية بالكونجرس الأمريكي لاستئناف المساعدات للقطاع الطبي و(أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن المؤسسات الفلسطينية العاملة في الولايات المتحدة، تواصل الضغط على الكونجرس الأمريكي، والإدارة الأمريكية؛ لاستئناف التمويل للقطاع الصحي الفلسطيني، ووكالة (أونروا) في ظل تصاعد انتشار فيروس (كورونا) على مستوى العالم بما فيه دولة فلسطين.



وأوضحت الوكالة، أن الجهود الفلسطينية، تمكنت لغاية اليوم من جمع 175 ألف دولار من أصل مليون دولار من أبناء الجالية، وهي حملة تم من خلالها شراء وتوفير مواد طبية أولية لازمة لفحص فيروس (كورونا) تشمل: أقنعة طبية، وشرائح فحص، وذلك ضمن جسر جوي متواصل من الصين والولايات المتحدة مباشرة إلى فلسطين.



وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال، تتعمد المماطلة لمنح الموافقات الأمنية؛ لإدخال هذه المعدات، وإرسالها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية.