قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتقتحم أحياءً بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أحياء متفرقة من مدينة القدس، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.



وتركزت الاقتحامات، خلال ساعات المساء، في بلدة العيسوية ومخيم شعفاط وبلدة سلوان، كما أغلقت مدخل عناتا بالقدس، وانتشر جنود الاحتلال في الأحياء، واعتلوا أسطح المنازل، ومنعوا المواطنين من التنقل بشكل كامل، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت مصادر إسرائيلية، قد أوردت أن دورية للاحتلال، تعرضت لإطلاق نار، أثناء مهمة بمخيم شعفاط، دون وقوع إصابات في صفوفهم.



وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر زغير من منزله في بلدة سلوان، كما اعتقلت الشاب أحمد فايز محمود، من بلدة العيسوية، واعتقلت شاباً آخر من أمام باب الأسباط.