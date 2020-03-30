الاحتلال يُداهم مقار لجان الطوارئ بالقدس ويعتدي على العاملين فيها

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقار لجان الطوارئ في بلدة حزما شمال القدس المحتلة، واعتدت على العاملين فيها، وعلى الطواقم المنتشرة على مداخل البلدة في اطار حملة مكافحة فيروس (كورونا) المستجد.



ونقلت الوكالة الرسمية (وفا) عن مصادر محلية قولها: إن جنود الاحتلال، عاثوا فساداً وخراباً في محتويات مقار لجان الطوارئ، كما اعتدوا بالدفع والشتم على المتطوعين العاملين على الحواجز الفلسطينية؛ لمنع تنقل المواطنين، لضمان عدم انتشار الفيروس في مناطق أخرى.



وندد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وفعاليات بلدة حزما، بهذه الاعتداءات التعسفية، التي تعبر عن مدى حقد الاحتلال وعنصريته.