محافظ سلطة النقد يشيد بدعم القطاع المصرفي لمواجهة الأزمة الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا بالقطاع المصرفي الفلسطيني وتحمله لمسؤوليته الاجتماعية، وتعامله بمرونة عالية مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية لتطبيق حالة الطوارئ منذ بداية الأزمة الصحية بتفشي فيروس (كورونا) في فلسطين.



وثمن المحافظ التبرعات المالية التي قدمتها المصارف وجمعية البنوك والتي بلغت حتى الآن حوالي 11 مليون شيكل، لدعم الحكومة والقطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في فلسطين، وإعانة شرائح المجتمع المتأثرة من تعطل العديد من المرافق والمؤسسات، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة الصحية.



وأكد المحافظ على أن القطاع المصرفي أثبت في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني أنه العماد الأساسي للاقتصاد الفلسطيني، والدرع الحامي له في كل الظروف التي يمر بها٬ وأنه يتحلى بقيم التعاون والمواطنة المسؤولة، داعياً القطاع المصرفي إلى بذل مزيد من المبادرات التي تسهم في دعم جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين لتخطي هذه الأزمة الصحية.