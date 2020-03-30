مركز حقوقي يحصل على موافقة خاصة لعودة طفل لغزة رغم الإغلاق الكلي





وقال المركز: علي الفور باشرنا العمل القانوني والإنساني عبر التدخل المباشر مع الجهات المختصة الإسرائيلية والفلسطينية، حيث تقدم بطلب سريع وعاجل ذي طابع إنساني استثنائي لدي مديرية التنسيق والارتباط بمعبر بيت حانون/ إيرز من أجل عودة الطفل (ب. ش) إلى قطاع غزة.





واضاف: استمرت الجهود الحثيثة حتى تمكن المركز وخلال 24 ساعة من الحصول على رد مبدئي بالموافقة على عودة الطفل، وذلك بعد تزويدهم بحجز الطيران الخاص بالطفل من المانيا الى تل ابيب عبر المطار، وبعدها بعدة ساعات، تم الحصول على الموافقة الكاملة والنهائية لعودة الطفل إلى غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز).





وقال: في مساء يوم الأحد الموافق 29 آذار/ مارس 2020 وصل الطفل وبرفقته مواطنة ألمانية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب ومن هناك تم نقله إلى (معبر بيت حانون/ إيرز)، حيث وصل الساعة الواحدة ليلاً، بينما كان والد الطفل في انتظاره، والذي استلمه في الجانب الفلسطيني من المعبر.





وأكد المركز الفلسطيني، أن الطفل (ب. ش) ووالده خضعا للحجر الصحي، وفق الإجراءات المعمول بها في قطاع غزة.





جدير بالذكر، أن الطفل (ب. ش) سافر إلى ألمانيا في رحلة علاج مع والدته عبر (معبر رفح الحدودي).





وبسبب ظروف صحية وخاصة بوالدته، اضطرت إلى العودة للقطاع، وتركت الطفل بالمستشفى لاستكمال علاجه هناك.

رام الله - دنيا الوطنتمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من إعادة الطفل (ب. ش) مواليد 2014 إلى قطاع غزة، بعد رحلة علاج في دولة ألمانيا، رغم الإغلاق الكامل المفروض على المعابر والمطارات، بسبب انتشار فيروس (كورونا).ووفقاً للمناشدة التي وردت للمركز من قبل عائلة الطفل (ب. ش) يوم الأربعاء الموافق 25 آذار/ مارس 2020 والتي عبر فيها ذووه عن خوفهم الشديد من إصابة طفلهم المريض والمتواجد وحيداً بدولة ألمانيا بفيروس (كورونا) المستجد والمنشر هناك، ناشد ذوو الطفل المركز بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة طفلهم المريض، وتأمين عودته إلى قطاع غزة.