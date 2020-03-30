الكشف عن نتائج فحص نتنياهو وعائلته لفيروس (كورونا)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الفحوصات الطبية، التي خضع لها رئيس الوزراء نتنياهو وأفراد عائلته، والطاقم المقرب منه، تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس (كورونا).



وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الفحوصات الطبية بشأنه لم تنته بعد، مستدركاً: "لكنني قررت دخول الحجر الصحي طوعاً، كي أكون مثالاً يُحتذى به".



وفي وقت سابق، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، الدخول للحجر الصحي مع طاقمه المقرب، حتى الانتهاء من الفحوصات الطبية، إثر مخالطته مع مصابة بفيروس (كورونا).



وقال مكتب نتنياهو، في بيان: إنه "ولإزالة الشكوك، فقد قرر نتنياهو، دخوله مع طاقمه للحجر الصحي إلى حين الانتهاء من التحاليل الطبية، بينما ستقرر وزارة الصحة، وطبيب نتنياهو الخاص، موعد انتهاء الحجر الصحي".



وكانت مصادر إعلامية، افادت بأنه وفقاً للتقديرات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيدخل العزل الصحي لمدة أسبوع، وذلك بعدما تبين إصابة مستشارة له بفيروس (كورونا).



وتبين أن مستشارة رئيس الحكومة لشؤون (الحريديم) و(كنيست)، ريفكا بالوخ، مصابة بفيروس (كورونا)، وتواجدت في الأيام القليلة الماضية على مقربة من رئيس الوزراء، ومستشاريه، وبعض الوزراء، فإن نتنياهو سيخضع للعزل الصحي لمدة أسبوع.

رام الله - دنيا الوطن